Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 72,85 EUR.

Die Siltronic-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 72,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 73,00 EUR. Bei 72,55 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 617 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). 29,03 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Abschläge von 6,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,640 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 25.07.2024. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,725 EUR fest.

