Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 76,20 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 76,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 77,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.699 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,50 EUR am 26.04.2024. Mit Abgaben von 10,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,626 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,370 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

