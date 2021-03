Sirona Biochem-Aktie aktuell: Sirona Biochem springt an

Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 7,3 Prozent im Plus bei 0,280 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sirona Biochem-Aktie bisher bei 0,290 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,273 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 31.307 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,295 EUR erreichte der Titel am 04.03.2020 ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,117 EUR. Dieser Wert wurde am 02.09.2020 erreicht.

Die Sirona Biochem Corp Aktie wird unter der ISIN CA82967M1005 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Sirona Biochem Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.

