Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem springt am Freitagnachmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 14,9 Prozent auf 0,159 EUR. Bei 0,159 EUR erreichte die Sirona Biochem-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,139 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.000 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2021 auf bis zu 0,244 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,836 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,100 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 59,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sirona Biochem veröffentlichte am 28.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

