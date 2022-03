Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem zieht an

Im Frankfurt-Handel gewannen die Sirona Biochem-Papiere zuletzt 1,5 Prozent. Die Sirona Biochem-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,138 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,138 EUR.

Am 07.04.2021 markierte das Papier bei 0,284 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 15.12.2021 auf bis zu 0,100 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Die Sirona Biochem Corp Aktie wird unter der ISIN CA82967M1005 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Sirona Biochem Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.

