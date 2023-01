Vonovia-Aktie leichter: Vonovia beteiligt sich an Gropyus

Wie beide Unternehmen mitteilten, wird Vonovia als Lead-Investor an der Series-B-Finanzierungsrunde von Gropyus teilnehmen, die insgesamt ein Volumen von rund 100 Millionen Euro aufweist.

Im Zuge der Investition werde Vonovia-Vorstand Daniel Riedl, verantwortlich für Entwicklungsgeschäft und Neubauvorhaben bei Vonovia, in den Gropyus-Aufsichtsrat einziehen.

"Gropyus digitalisiert und transformiert die Wohnungs- und Bauwirtschaft, diesen Zugang möchten wir für unsere Projekte künftig nutzen, um ressourcenschonendes Wohnen weiter voranzutreiben", sagte Riedl. Zuvor hatten beide Unternehmen eine strategische Kooperation.

Mit den Mitteln der Finanzierungsrunde will das österreichische Unternehmen, das im Bereich nachhaltiges und digitales Bauen und Wohnen tätig ist, die langfristigen Wachstumspläne wie den Ausbau des Produktionsstandortes in Richen in Deutschland beschleunigen.

"Wir haben ehrgeizige Wachstumspläne für die nächsten Jahre und sind stolz auf die Unterstützung neuer und bestehender Investoren", sagt Gropyus-CEO Markus Fuhrmann. "Wir freuen uns, dass wir mit Vonovia Europas größtes Wohnungsunternehmen von unseren Produkten überzeugen konnten."

Insgesamt belaufen sich die bisherigen Investitionen bei Gropyus den Angaben zufolge über zwei Finanzierungsrunden auf mehr als 200 Millionen Euro.

Die Vonovia-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent auf 26,55 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Vonovia SE