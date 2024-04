Sixt reduziert Zahl der Elektroautos in der Flotte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autovermieter Sixt reduziert die Zahl seiner Elektroautos. Die Nachfrage nach Elektroautos habe hinter den Erwartungen gelegen, sagt Co-Vorstandschef Alexander Sixt im Interview mit dem Handelsblatt. "Das heißt nicht, dass wir uns von der E-Mobilität verabschieden. Das heißt aber, dass wir Elektroautos reduzieren müssen." 2023 habe die Sixt-Flotte zu 6 Prozent aus Elektroautos bestanden.

Zudem belaste der Verfall der Restwerte der Elektroautos das Geschäft des Unternehmens. "Zwischen Sommer 2022 und März 2024 sind die Restwerte für batterieelektrische Fahrzeuge in Deutschland im Schnitt um rund 40 Prozent gefallen. An solch einen Wertverlust kann ich mich nicht erinnern", sagte Sixt. Die Abschreibungen auf die Elektroautos sind ein Grund für den Verlust im ersten Quartal, den der Pullacher Konzern angekündigt hat. Sixt will am 7. Mai Zahlen für die ersten drei Monate vorlegen.

Sixt fordert, die Industriepolitik in Deutschland zu überdenken. "Wenn man ein Aus für den Verbrenner will, dann muss man auch konsequent sein und Elektromobilität so fördern, wie man es in anderen Weltregionen auch macht."

