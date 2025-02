Sjostrand Coffee Int (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel

Sjostrand Coffee Int (B) präsentierte in der am 17.02.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,0 Millionen SEK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 SEK. Im Vorjahr waren 0,020 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sjostrand Coffee Int (B) 33,43 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 31,10 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net