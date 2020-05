Dieses China-Unternehmen will Samsung in Sachen Mega-Smartphone-Akku Konkurrenz machen

Aktien in diesem Artikel Samsung 50.300,00 KRW

Twitter

Xiaomi

Samsung

• Smartphone-Akkus immer leistungsstärker• Top-Marke bekommt Konkurrenz• Geräte bereits zu günstigen Preisen zu haben

Wettrüsten um Akku-Performance

Zu den Faktoren, die ein qualitativ hochwertiges Smartphone ausmachen, gehört neben einer hochauflösenden Kamera und einer großen Funktionsbandbreite längst auch ein leistungsstarker Akku. Dass auf zuletzt genannten Punkt 2020 besonders Wert gelegt wird, zeigen die neusten Entwicklungen auf dem Smartphone-Markt: Der Hersteller Realme ist zwar bereits für Handys bekannt, die - trotz ihrer vergleichsweise günstigen Preise - eine überdurchschnittlich hohe Akkuleistung an den Tag legen, will an dieser Stelle aber scheinbar noch einen draufsetzen.

Samsung Galaxy 31 und Realme 6 im Vergleich

Mit immerhin 4.300 mAh bietet der Akku des Modells Realme 6 bereits eine gute Leistung für einen vergleichsweise günstigen Preis von rund 220 Euro auf Amazon. Glaubt man jedoch einem Tweet von _the_tech_guy, erwartet uns demnächst ein Realme-Gerät, das eine Akkuleistung von 6.000 mAh besitzt. Der Twitter-User teilte nämlich vor kurzem eine TÜV Rheinland-Zertifizierung, die auf eine genau solche Entwicklung hindeutet. Damit würde Realme dem Samsung Galaxy 31 ernsthafte Konkurrenz machen. Dieses besitzt ebenfalls einen 6.000 mAh-Akku und ist für rund 280 Euro bei Amazon zu erwerben.

An upcoming #Realme smartphone makes use of a massive 6000mAh battery. pic.twitter.com/WyanMAB8Ly — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) May 5, 2020

Die technischen Hintergrunddaten

In der TÜV Rheinland-Zertifizierung werden Informationen über einen neuartigen Lithium Polymer-Akku genannt. Diese Art Akku umfasst typischerweise eine Leistung von 6.000 mAh, was umgerechnet 23,22 Wh entspricht. Dabei liegt eine nominale Kapazität von 5.860 mAh und 22,67 Wh vor. Die Akku-Performance ist bedauerlicherweise das einzige Detail, das die TÜV Zertifizierung verrät. Da es sich darin aber höchstwahrscheinlich um ein günstiges Mittelklasse-Smartphone handelt, kann man von einer überdurchschnittlichen Akku-Leistung sprechen. Will Samsung also nicht von der China-Konkurrenz überholt werden, sollten die Experten-Teams also zeitnah die Köpfe in Sachen 7.000 mAh-Akku-Konzeption zusammenstecken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ArtisticPhoto / Shutterstock.com