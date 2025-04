SMI-Wert Swiss Re-Aktie: Swiss Re-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Dividendenaktie

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Swiss Re-Investoren.

Bei der Hauptversammlung von SMI-Titel Swiss Re am 11.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 5,99 CHF je Aktie vereinbart. Somit wurde die Swiss Re-Aktionärsvergütung verglichen mit dem Vorjahr um 3,70 Prozent verkleinert. Alles in allem schüttet Swiss Re 1,74 Mrd. CHF an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 4,78 Prozent gestiegen.

Swiss Re-Auszahlungsrendite

Via SIX SX beendete der Swiss Re-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 138,05 CHF. Der Swiss Re-Anteilsschein wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Swiss Re-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist der Swiss Re-Titel eine Dividendenrendite von 4,57 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 6,57 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Swiss Re via SIX SX 54,80 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 74,70 Prozent besser entwickelt als der Swiss Re-Kurs.

Swiss Re- Dividendenprognose

Für 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 8,07 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,66 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Swiss Re

Die Marktkapitalisierung des SMI-Unternehmens Swiss Re beläuft sich aktuell auf 40,758 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie Swiss Re weist aktuell ein KGV von 13,69 auf. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Swiss Re auf 44,165 Mrd.CHF, das EPS machte 9,58 CHF aus.

Redaktion finanzen.net