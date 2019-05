SMT Scharf: Wann zündet die Aktie?

indizes in diesem Artikel

Aktien in diesem Artikel

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6 % verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).

SMT Scharf hat gute Zahlen für das erste Quartal vermeldet. Das Unternehmen konnte den Umsatz gegenüber dem (allerdings relativ schwachen) Vorjahreswert um 31 % auf 14,9 Mio. Euro steigern und dabei das EBIT überraschend deutlich von 0,6 auf 1,6 Mio. Euro ausweiten, was einer Marge von 10,4 % entspricht. Ein Wermutstropfen der Quartalsbilanz war aber der Auftragseingang, der mit 14,5 Mio. Euro um 15 % unter dem Vorjahreswert lag. Dennoch dürfte der Auftragsbestand von 19,4 Mio. Euro (-7,6 %) per Ende März eine gute Basis auch für das zweite Quartal darstellen.

Dann muss das Unternehmen aber auch im Auftragseingang wieder mehr zeigen. Chancen dafür sind durchaus vorhanden, zumal das Unternehmen mit bereiften Elektrofahrzeugen für den Bergbau expandiert. Neu im Segment ist ein Leichtfahrzeug mit einem Gesamtmarktpotenzial von 20.000 Stück pro Jahr. Die daraus resultierende Wachstumsphantasie sehen wir als möglichen Treiber, um der Aktie endlich zu höherer Dynamik zu verhelfen. Den Quartalszahlen mit einer Bestätigung der Prognose (Umsatz 72 bis 75 Mio. Euro, EBIT 5,5 bis 6,0 Mio. Euro) ist das nicht gelungen.

Die Aktie von SMT Scharf ist seit Februar 2016 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 57,1 % zugelegt (Stand 20.05., 09:06 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6% verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).