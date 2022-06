Snap Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Snap

Die Aktie verlor um 01.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 13,20 EUR. Bei 13,07 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.124 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 81,71 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber -0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.062,73 USD umgesetzt, gegenüber 769,58 USD im Vorjahreszeitraum.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,213 USD je Aktie aus.

