Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die Snap-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 9,74 EUR zu. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 10,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 10,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 729 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 79,92 Prozent zulegen. Am 21.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 20.10.2022 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.128,48 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.067,47 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,806 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Warum Jeff Bezos vor teuren Neuanschaffungen warnt - und Amazon Tausende Angestellte entlassen will

Snap-Aktie an der NYSE auf massiver Talfahrt: Snap erneut mit tiefroten Zahlen

Ausblick: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images