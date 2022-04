Snap Aktie News: Snap am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Snap-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 36,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 36,50 EUR. Bei 35,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.840 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 03.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,29 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 26.04.2022. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 911,32 Millionen USD – eine Minderung von 29,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,30 Milliarden USD eingefahren.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 26.04.2022.

Von Analysten wird erwartet, dass Snap im Jahr 2023 0,152 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

