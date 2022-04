Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Dienstagvormittag ins Plus

Um 09:22 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 35,57 EUR. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,57 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 344 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,92 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 37,46 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 80,00 USD.

Snap ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,78 Prozent auf 911,32 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Blick in die Q1 2022-Bilanz können Snap-Anleger Experten zufolge am 26.04.2022 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Snap im Jahr 2023 0,152 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie +58 Prozent: Snap macht überraschend Gewinn

Ausblick: Snap gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Milliardenmarkt Metaverse: Welche Metaverse-Aktien die besten Chancen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com