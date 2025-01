Snap Aktie News: Snap tendiert am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 12,10 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 12,10 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 423.070 Stück.

Am 10.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,69 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,29 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 31,49 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 29.10.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,23 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,37 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,464 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie steigt zweistellig: Snapchat-Mutter grenzt Verluste weiter ein - Aktienrückkauf angekündigt

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal