Snap Aktie News: Snap am Mittag leichter

Die Snap-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 34,66 EUR abwärts. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 34,49 EUR. Mit einem Wert von 34,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 857 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 72,18 EUR markierte der Titel am 28.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 108,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 22,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,81 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 21.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,78 Prozent auf 911,32 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,30 Milliarden USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.04.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2022-Bilanz auf den 10.08.2022.

Den erwarteten Gewinn je Snap-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,152 USD fest.

