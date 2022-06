Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Montagvormittag fester

Das Papier von Snap konnte um 06.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 13,75 EUR. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 13,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 84 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 80,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,00 USD.

Am 21.04.2022 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.062,73 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 769,58 USD in den Büchern standen.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,227 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie: Prognose-Schock

Snap-Aktie bricht 43 Prozent ein: Snap wird Quartalsziele wohl verfehlen

Snapchat-Mitgründer kann sich Technologie auch in Fernsehern vorstellen - Snap-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com