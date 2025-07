Snap Aktie News: Anleger greifen bei Snap am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 9,30 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 9,30 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 9,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 359.428 Snap-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2024 auf bis zu 17,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,44 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,08 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 31,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 29.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent auf 1,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,404 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

