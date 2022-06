Snap Aktie News: Snap verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie um 08.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 14,22 EUR. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 14,22 EUR zu. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,22 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 150 Stück.

Am 28.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 72,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 11,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 19,68 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,00 USD an.

Snap ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.062,73 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 769,58 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2022 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,227 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

