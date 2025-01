Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 12,32 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 12,32 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 12,46 USD. Bei 11,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 715.646 Snap-Aktien.

Am 12.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Mit Abgaben von 32,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,23 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Snap am 04.02.2025 präsentieren. Am 10.02.2026 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,464 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

