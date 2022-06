Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Um 10.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 13,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,26 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 200 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 71,87 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2021). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 81,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,88 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,30 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,00 USD.

Am 21.04.2022 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.062,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 769,58 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Snap am 10.08.2022 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,233 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com