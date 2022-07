Snap Aktie News: Snap stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Die Snap-Aktie kam im XETRA-Handel um 12.07.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 14,07 EUR. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,06 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 11 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 80,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.06.2022 Kursverluste bis auf 11,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 21.04.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,19 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,09 Prozent auf 1.062,73 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 769,58 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Snap am 21.07.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Snap rechnen Experten am 09.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,591 USD je Aktie aus.

