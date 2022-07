Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Abschlägen

Der Snap-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 13,49 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 13,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.139 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 81,32 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,42 EUR. Dieser Wert wurde am 15.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,07 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Snap am 21.04.2022 vor. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.062,73 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 769,58 USD erwirtschaftet worden waren.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Snap rechnen Experten am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,591 USD je Snap-Aktie.

