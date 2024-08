Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Einbußen

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 9,19 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 9,19 USD ab. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,16 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 778.777 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,89 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Bei 8,28 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 10,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,24 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,24 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,526 USD ausweisen wird.

