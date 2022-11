Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,77 EUR. Bei 10,82 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.545 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 49,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,09 Prozent. Am 21.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Am 20.10.2022 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.128,48 USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.067,47 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,806 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie an der NYSE auf massiver Talfahrt: Snap erneut mit tiefroten Zahlen

Ausblick: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Snap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com