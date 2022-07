Snap Aktie News: Snap am Montagmittag behauptet

Mit einem Kurs von 13,69 EUR zeigte sich die Snap-Aktie im XETRA-Handel um 18.07.2022 12:22:00 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,99 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,59 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.299 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 72,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 81,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.06.2022 bei 11,42 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 19,86 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 21.04.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,19 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.062,73 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 769,58 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Snap.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,612 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie: Prognose-Schock

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Carl Court/Getty Images