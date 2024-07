Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 14,75 USD.

Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 14,75 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 14,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,59 USD. Bisher wurden heute 174.160 Snap-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 17,55 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 43,86 Prozent wieder erreichen.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 25.04.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD gegenüber -0,21 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 1,19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988,61 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Snap rechnen Experten am 29.07.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,509 USD je Snap-Aktie stehen.

