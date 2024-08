Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,43 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,43 USD. Bei 9,42 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,48 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.663 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,89 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 12,15 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 01.08.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD gegenüber -0,24 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,326 USD je Snap-Aktie belaufen.

