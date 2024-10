Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 10,13 USD.

Die Snap-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 10,13 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,07 USD aus. Bei 10,14 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 415.703 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,29 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 22,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,24 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,533 USD einfahren.

