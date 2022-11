Snap Aktie News: Snap tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Um 04:22 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 9,55 EUR. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 9,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.065 Snap-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,50 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 80,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2022 bei 7,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 27,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.10.2022 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.128,48 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.067,47 USD ausgewiesen worden waren.

Snap wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 vorlegen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,806 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

