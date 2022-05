Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 23.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 22,62 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 22,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,62 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 33 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,87 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 21.04.2022 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.062,73 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 769,58 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Snap am 10.08.2022 präsentieren.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,024 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

