Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag fester

24.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 15,73 USD nach oben.

Die Snap-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 15,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 15,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126.321 Snap-Aktien. Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 47,34 Prozent sinken. Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Snap ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,21 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 988,61 Mio. USD eingefahren. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Snap wird am 23.07.2024 gerechnet. In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,507 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein

