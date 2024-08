Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag freundlich

Snap im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 9,49 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,28 USD. Bisher wurden heute 244.921 Snap-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Bei 8,28 USD fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,24 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,07 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,326 USD je Snap-Aktie belaufen.

