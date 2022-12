Snap Aktie News: Snap zieht am Mittag an

Im XETRA-Handel gewannen die Snap-Papiere um 12:22 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.000 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2021 bei 43,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,26 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 8,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 20.10.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.128,48 USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.067,47 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Snap wird am 07.02.2023 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,807 USD je Snap-Aktie.

