Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 8,95 USD zu.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 8,95 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 9,03 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,83 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 771.341 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 93,74 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Snap hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,19 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,34 Prozent auf 1,56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 29.07.2025 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,360 USD einfahren.

