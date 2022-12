Snap Aktie News: Snap am Mittag im Plus

Um 12:22 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 8,07 EUR. Die Snap-Aktie legte bis auf 8,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,07 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,34 EUR) erklomm das Papier am 29.12.2021. Mit einem Zuwachs von 80,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,56 EUR am 21.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 6,62 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.128,48 USD umgesetzt, gegenüber 1.067,47 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2022 -0,807 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

