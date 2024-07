Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 13,18 USD ab.

Die Snap-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 13,18 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 13,17 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,31 USD. Zuletzt wechselten via New York 179.656 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD an. 35,79 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 8,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,15 Prozent.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Snap ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1,19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1,07 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

2024 dürfte Snap einen Verlust von -0,507 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

