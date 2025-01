Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,88 USD nach oben. Bei 10,92 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,86 USD. Bisher wurden heute 179.107 Snap-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 USD. Dieser Kurs wurde am 10.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,29 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 23,81 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Am 29.10.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,23 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,37 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,464 USD je Snap-Aktie belaufen.

