Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

04.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 266,00 USD.

Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 4,0 Prozent auf 266,00 USD abwärts. Die Snowflake-Aktie gab in der Spitze bis auf 264,58 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,40 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 360.638 Snowflake-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,48 USD. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 5,44 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 113,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 27.08.2025 lud Snowflake zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868,82 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

