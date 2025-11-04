Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Nachmittag schwächer

DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.534 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 275,00 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
233,00 EUR -6,80 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 275,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snowflake-Aktie bisher bei 268,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 270,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.186 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,48 USD an. Gewinne von 1,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,30 USD ab. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 58,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

