Snowflake Aktie News: Snowflake präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 278,15 USD.

Die Snowflake-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 278,15 USD. Die Snowflake-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 279,60 USD. Mit einem Wert von 277,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 114.730 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 279,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 0,52 Prozent wieder erreichen. Bei 113,30 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snowflake gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – ein Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 868,82 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

