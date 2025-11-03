DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.826 +0,4%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1520 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.010 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
So entwickelt sich Snowflake

Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Abend

03.11.25 20:23 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Abend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 278,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
239,80 EUR 3,60 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 278,11 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 279,60 USD. Bei 277,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 303.260 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 279,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 0,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 113,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snowflake

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snowflake

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snowflake

DatumMeistgelesen
Wer­bung