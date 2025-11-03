Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Abend

So entwickelt sich Snowflake

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 278,11 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 278,11 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 279,60 USD. Bei 277,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 303.260 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 279,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 0,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 113,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

