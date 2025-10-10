DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.255 -1,9%Top 10 Crypto15,74 -4,8%Nas22.332 -3,0%Bitcoin100.269 -4,7%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend im Minus

10.10.25 20:25 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 244,94 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 244,94 USD ab. Die Snowflake-Aktie sank bis auf 241,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 253,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 408.700 Snowflake-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 53,75 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868,82 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

