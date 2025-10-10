Snowflake Aktie News: Snowflake schiebt sich am Nachmittag vor

DAX24.580 -0,1%Est505.616 -0,2%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,75 +1,3%Nas23.064 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
Aktienentwicklung

10.10.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Zuletzt wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 253,45 USD nach oben.

Das Papier von Snowflake konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 253,45 USD. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 255,00 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 253,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 116.950 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 0,61 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,29 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 55,30 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

