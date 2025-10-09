Snowflake Aktie News: Snowflake gibt am Donnerstagabend nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 248,10 USD ab.

Um 20:06 Uhr rutschte die Snowflake-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 248,10 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 245,56 USD. Bei 250,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 498.199 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 253,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,20 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 113,29 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle