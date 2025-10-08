Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Mittwochabend kräftig

Blick auf Snowflake-Kurs

Die Aktie von Snowflake zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 247,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 5,3 Prozent auf 247,33 USD. Bei 251,66 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 602.039 Snowflake-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 251,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,16 USD. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 27.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle