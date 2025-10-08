Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Nachmittag zu

DAX24.615 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.934 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,92 +0,3%Gold4.045 +1,5%
So entwickelt sich Snowflake

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,5 Prozent auf 243,10 USD.

Snowflake
Snowflake
Snowflake
203,55 EUR 2,40 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 243,10 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 243,12 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 107.425 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 249,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (113,16 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

