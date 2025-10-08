Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Nachmittag zu
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,5 Prozent auf 243,10 USD.
Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 243,10 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 243,12 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 107.425 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 249,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (113,16 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.
