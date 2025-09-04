Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 223,72 USD ab.

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 223,72 USD. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 223,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 224,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.217 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei 249,99 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 11,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 108,74 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 51,39 Prozent sinken.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

