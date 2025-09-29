Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 224,53 USD.

Die Snowflake-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 224,53 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 221,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 263.585 Snowflake-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 249,99 USD. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 10,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (108,74 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 27.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 1,20 USD im Jahr 2026 aus.

